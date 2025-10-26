Мирный житель Горловки пострадал при детонации кассетного боеприпаса

Мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал в результате детонации кассетного боеприпаса, сообщается в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«…в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранен мужчина 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее Ясиноватский муниципальный округ подвергся вражеской атаке, в результате которой серьезно пострадали 11 частных домов, а один дом был полностью разрушен. В итоге два человека погибли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.