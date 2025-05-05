Минздрав назвал число погибших при нападении на полицию в Махачкале

Минздрав: три человека погибли во время нападения на полицию в Махачкале

При нападении боевиков на полицейских в Махачкале погибли три человека и еще пятеро пострадали. Нападавшие нейтрализованы, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

Среди пострадавших — двое сотрудников правопорядка и трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка. Они получили ранения разной степени тяжести и проходят лечение в крупных стационарах Дагестана.

Перестрелка в Махачкале произошла днем 5 мая. По предварительным данным республиканского главка МВД, в результате нападения на пост ДПС погибли трое правоохранителей.

Во время перестрелки один из полицейских нейтрализовал боевика в рукопашном бою, воспользовавшись его же ножом.

По факту нападения на полицию в Махачкале возбуждено уголовное дело по трем статьям.