Минздрав: число погибших в ДТП с грузовиком и автобусом в Крыму увеличилось до 6

До шести увеличилось количество погибших в аварии с участием грузовика и автобуса в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Столкновение между автобусом и грузовиком произошло на трассе из Симферополя в Евпаторию. Работники МЧС РФ помогают людям выбраться из транспортных средств.

Пресс-служба МЧС России сообщила в Telegram-канале, что на месте находятся 25 сотрудников ведомства. Задействованы 9 единиц техники.

По предварительной информации, травмы получили 18 человек. Суммарно в автобусе находились 32 пассажира.