Автобус и грузовик столкнулись в Крыму, 3 человека погибли

Пассажирский автобус врезался в грузовик на трассе на территории Республики Крым. Погибли 3 человека, 15 оказались травмированы, рассказали ТАСС источники в службах региона.

Авария случилась на трассе из Симферополя в Евпаторию. Пострадавших во время дорожно-транспортного происшествия осматривают врачи.

Суммарно в автобусе были 32 пассажира.

Ранее в Туле произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей. Один человек погиб и девять получили травмы, из которых четыре ребенка.