Автобус и грузовик столкнулись в Крыму, 3 человека погибли
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Пассажирский автобус врезался в грузовик на трассе на территории Республики Крым. Погибли 3 человека, 15 оказались травмированы, рассказали ТАСС источники в службах региона.
Авария случилась на трассе из Симферополя в Евпаторию. Пострадавших во время дорожно-транспортного происшествия осматривают врачи.
Суммарно в автобусе были 32 пассажира.
Ранее в Туле произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей. Один человек погиб и девять получили травмы, из которых четыре ребенка.