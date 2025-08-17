Минус 4 квартиры и 1 млн рублей: мошенники полгода обманывали пожилую москвичку

За шесть месяцев общения с телефонными мошенниками 78-летняя московская пенсионерка лишилась свыше 1 млн рублей и 4 квартир в городе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сначала женщине позвонил лжеучастковый, который сказал свой «новый» номер телефона и предупредил, что ей могут звонить мошенники. Пенсионерка поверила незнакомцу, а когда ей позвонили соучастники афериста и начали требовать у нее деньги, то она сразу же связалась с лжесиловиком.

Мужчина успокоил горожанку и сказал, что теперь ее телефонные переговоры будут «прослушивать», поэтому следует выполнять указания «преступников», тогда правоохранители смогут их поймать. По указанию злоумышленников пенсионерка взяла из дома сбережения в 800 тыс. рублей и положила их в почтовый ящик в доме, который ей указали «силовики». Также аферисты похитили у своей жертвы еще 300 тыс. рублей, снятых со счета.

Затем пожилой москвичке сообщили, что нескольких «преступников» поймали и они сотрудничают со следствием, но для поимки остальных следует продолжить «операцию».

«Силовик по имени Виктор уверял меня, что сделку контролируют правоохранители и она будет фиктивной», — поделилась горожанка.

По указанию аферистов женщина также продала квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде, еще две квартиры на улице Беломорской. Деньги она передала посыльным.

Когда лжесиловики принялись уговаривать ее еще оформить ренту на квартиру в Подмосковье, то она поняла, что это обман.

В итоге ущерб составил более 50 млн рублей. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Северо-Восточного административного округа.