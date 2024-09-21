Минобороны: ВС РФ уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ из стран Запада

Российские войска поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, которые Украине отправили западные государства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВС России ликвидировали два склада с ракетами и артиллерийскими снарядами. Был нанесен удар по скоплению украинских бойцов и бронированной технике в 153 районах.

Российские силы ПВО уничтожили шесть дальнобойных ракет «Нептун», три авиабомбы Hummer, 10 снарядов HIMARS и 177 БПЛА ВСУ. С начала спецоперации было выведено из строя 646 летательных аппаратов, 283 вертолета, 32 тыс. беспилотников, 18,3 тыс. танков. Также выведены из строя 26,3 тыс. бронемашин и 14,9 тыс. артустановок.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила более 100 беспилотников по России за ночь. 101 из них удалось сбить.