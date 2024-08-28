Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР

сегодня в 12:59

Российские войска освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Продвижение российских войск в зоне СВО продолжается. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате слаженных действий отечественных подразделений были поражены 44-я, 53-я, 100 механизированные бригады ВСУ. Помимо этого, потери в Донецкой Народной Республике понесли 95-я десантно-штурмовая бригада и 15-я бригада нацгвардии противника.

Украинские войска потеряли до 475 человек. ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Ранее Украина эвакуировала государственные органы власти из временно подконтрольного ей города Селидово в ДНР. В населенном пункте отсутствует вода, свет и связь.