В Селидово под Донецком не осталось представителей киевской власти
В подконтрольном ВСУ Селидово в ДНР эвакуировали власти
В подконтрольном ВСУ городе Селидово в ДНР эвакуировали представителей власти Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая», — сказал собеседник агентства.
По данным местных жителей, в городе почти нет связи, воды, газа и электричества.
При этом в населенный пункт стягиваются подразделения ВСУ для ведения боевых действий, указано в публикации.
Ранее сообщалось, что российская армия подошла к северо-восточной стороне Селидово.