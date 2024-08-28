В Селидово под Донецком не осталось представителей киевской власти

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В подконтрольном ВСУ Селидово в ДНР эвакуировали власти

В подконтрольном ВСУ городе Селидово в ДНР эвакуировали представителей власти Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая», — сказал собеседник агентства.

По данным местных жителей, в городе почти нет связи, воды, газа и электричества.

При этом в населенный пункт стягиваются подразделения ВСУ для ведения боевых действий, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что российская армия подошла к северо-восточной стороне Селидово.