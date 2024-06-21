Минобороны: Украина атаковала Россию 117 беспилотниками за ночь
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В ночь с 20 на 21 июня Вооруженные силы Украины выпустили по гражданским российским объектам 117 беспилотников, 114 из которых удалось сбить дежурными средствами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны за неделю также ликвидированы: управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США и 397 беспилотников.
В акватории Черного моря ночью 21 июня по направлению к Крыму уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.
За последнюю неделю в плен сдались 37 украинских военнослужащих.
Ранее Вооруженные силы России сбили над Крымом 70 дронов ВСУ. Бойцы российской армии продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, укрепляя свои позиции на фронте.