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В ночь с 20 на 21 июня Вооруженные силы Украины выпустили по гражданским российским объектам 117 беспилотников, 114 из которых удалось сбить дежурными средствами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны за неделю также ликвидированы: управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США и 397 беспилотников.

В акватории Черного моря ночью 21 июня по направлению к Крыму уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

За последнюю неделю в плен сдались 37 украинских военнослужащих.

Ранее Вооруженные силы России сбили над Крымом 70 дронов ВСУ. Бойцы российской армии продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, укрепляя свои позиции на фронте.