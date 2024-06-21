70 украинских беспилотников поразили над Крымом
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Средства ПВО перехватили и сбили 70 дронов ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря. Также 43 беспилотника уничтожили над Краснодарским краем и один над Волгоградской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, морская авиация ЧФ РФ поразила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские расчеты ТОС-1А «Солнцепек» наносят сокрушительные удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ.
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.