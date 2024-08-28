Минобороны сообщило о поражении лагеря иностранных наемников ВСУ

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Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что за последние сутки российским военнослужащим удалось ликвидировать лагерь иностранных наемников Вооруженных сил Украины, а также поразить живую силу в 148 районах.

Для выполнения боевой задачи российские военные задействовали беспилотники. Оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ успешно поразили лагерь иностранных наемников и живую силу ВСУ.

Средствами ПВО за последние сутки сбиты две французские управляемые бомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ с каждым днем добиваются целей, поставленных на специальную военную операцию на Украине.