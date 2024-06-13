сегодня в 17:17

Минобороны РФ заявило об уничтожении дрона над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью дрон ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинская сторона попыталась атаковать объекты на территории России около 16:00.

Система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа.

Ранее ВСУ с помощью дронов-камикадзе ударили по селу Водяное в Запорожской области. Они прилетели по магазину «Карат».