Минобороны РФ заявило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью дрон ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинская сторона попыталась атаковать объекты на территории России около 16:00.
Система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа.
Ранее ВСУ с помощью дронов-камикадзе ударили по селу Водяное в Запорожской области. Они прилетели по магазину «Карат».