Гастроэнтеролог Кашух развеяла мифы, связанные с шоколадом

«Опасно верить в то, что существуют какие-то чудодейственные продукты, способные укреплять здоровье и снижать риск болезней. Периодически появляются сообщения, что шоколад снижает риск инфарктов, а любовь к помидорам защищает от онкологических заболеваний. Ученые действительно изучают влияние различных питательных веществ на здоровье, но результаты исследований обычно не столь сенсационны, как сообщения о них. Так рождаются вредные мифы», – сказала Кашух.

Она добавила, что исследования о пользе горького шоколада проводятся. Например, в 2017 году результаты одной из работ показали, что привычка есть каждую неделю несколько долек шоколада способствует снижению риска инфарктов на 20%. Более поздние исследования в 2024 году обнаружили, что этот вывод не так однозначен.

«Горький шоколад помогает снизить вероятность артериальной гипертензии, но только у людей с определенным набором генов. Ученые не установили, что шоколад защищает от ишемической болезни, сердечной недостаточности, инсультов. Так что важно учитывать все же наследственные риски, влияние вредных привычек, следить за здоровьем, а не рассчитывать на какую-то особую диету», – отметила гастроэнтеролог.

Кашух уточнила, что прелесть темного шоколада в том, что в нем сравнительно мало сахара. Это значит, что такой десерт меньше других повышает риск сахарного диабета и подходит людям, которые стремятся снизить вес.

«Кроме того, в темном шоколаде содержатся флаванолы, метилксантины и кофеин. Эти вещества оказывают положительное влияние на сосуды, обладают противовоспалительным действием. Это говорит лишь о том, что темный горький шоколад можно смело включить в рацион, при этом не забывать о чувстве меры. Вреда не будет, если съедать не больше 45 граммов в неделю», – заключила врач.

Ежегодно 11 июля все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот праздник был придуман и впервые проведен в 1995 году французами.