Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Происшествия

В Тарасовском районе Ростовской области ПВО сбила БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в  Telegram-канале.

«Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе», — отметил он.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем в четверг на территории Московского региона были уничтожены минимум 3 дрона ВСУ. Они пытались ударить по столице. Один из БПЛА заметили на юге Подмосковья. Момент его уничтожения  попал на видео.