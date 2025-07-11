Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

«Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе», — отметил он.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем в четверг на территории Московского региона были уничтожены минимум 3 дрона ВСУ. Они пытались ударить по столице. Один из БПЛА заметили на юге Подмосковья. Момент его уничтожения попал на видео.