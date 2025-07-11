Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
В Тарасовском районе Ростовской области ПВО сбила БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе», — отметил он.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Днем в четверг на территории Московского региона были уничтожены минимум 3 дрона ВСУ. Они пытались ударить по столице. Один из БПЛА заметили на юге Подмосковья. Момент его уничтожения попал на видео.