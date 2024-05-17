Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВМСУ в Черном море

Российские военные уничтожили несколько безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в акватории Черного моря с помощью вертолетов и патрульных катеров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство опубликовало видео, на котором видно, как вертолеты ведут обстрел по безэкипажным катерам, которые на большой скорости движутся в сторону России. Бойцы ВС РФ через прицелы отслеживали объекты и наносили точные удары.

Операция по уничтожению безэкипажных катеров прошла в ночное время. Именно в темное время суток Украина пыталась совершить очередную атаку на Россию.

Ранее ВС РФ сумели за неделю освободить 12 населенных пунктов от присутствия украинских военных в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, цели специальной военной операции постепенно достигаются, войска уже продвинулись в глубину обороны ВСУ.