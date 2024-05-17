Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ
Российские военные подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад территориальной обороны на территории ДНР.
Российские военные отразили 9 контратак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.
Всего за последнюю неделю ВСУ потеряли до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять Leopard-2А1 производства ФРГ, а еще 13 боевых бронированных машин.