В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад территориальной обороны на территории ДНР.

Российские военные отразили 9 контратак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

Всего за последнюю неделю ВСУ потеряли до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять Leopard-2А1 производства ФРГ, а еще 13 боевых бронированных машин.