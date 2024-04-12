Минобороны РФ: 5 дронов ВСУ ликвидировали в Белгородской области
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В районе 10 часов пятницы в небе над Белгородской областью уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку в России.
Минувшей ночью в Ростовской и Белгородской областях сбили четыре дрона противника с помощью ПВО.