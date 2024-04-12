Четыре дрона ВСУ ликвидированы в двух областях РФ ночью

Прошедшей ночью над территорией двух областей России были уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их сбили дежурными средствами противовоздушной обороны. Три дрона ликвидировали над Ростовской областью, еще один — над Белгородской областью.

Таким образом, военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки по объектам РФ.

За время проведения специальной военной операции было уничтожено более 20,3 тыс. беспилотников противника.