Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 95-ти районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Средствами ПВО в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Всего с начала специальной военной операции противник потерял: 24 464 беспилотных летательных аппарата, 601 самолет, 274 вертолета, 523 зенитных ракетных комплекса, 1 306 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 114 танков и других боевых бронированных машин, 9 717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 872 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское в Донецкой Народной Республике (ДНР).