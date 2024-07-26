Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление для прессы
Возможно стрелявший в экс-депутата Рады Фарион футболист все отрицает
Возможно стрелявший в экс-депутата Рады Ирину Фарион 18-летний футболист все отрицает, пишет РИА Новости.
«Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал», — сказал подозреваемый журналистам в зале суда, сообщает РБК-Украина в своем Telegram-канале.
Ранее в Днепропетровске задержали предполагаемого киллера одиозного политика.
Им оказался Вячеслав Зинченко, который выступал за футбольную команду в Днепропетровске.
Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, она скончалась в больнице. Ответственность за убийство взяла на себя ультраправая группировка NS/WP.