Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление для прессы

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Возможно стрелявший в экс-депутата Рады Фарион футболист все отрицает

Возможно стрелявший в экс-депутата Рады Ирину Фарион 18-летний футболист все отрицает, пишет РИА Новости .

«Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал», — сказал подозреваемый журналистам в зале суда, сообщает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Ранее в Днепропетровске задержали предполагаемого киллера одиозного политика.

Им оказался Вячеслав Зинченко, который выступал за футбольную команду в Днепропетровске.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, она скончалась в больнице. Ответственность за убийство взяла на себя ультраправая группировка NS/WP.