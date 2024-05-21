сегодня в 14:02

ВСУ потеряли до 420 военнослужащих на донецком направлении

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В этих же районах российские военные нанесли поражение егерской и механизированной бригадам ВСУ. Возле населенных пунктов Соловьево, Очеретино и Уманское в ДНР бойцы отразили семь контратак противника.

Противник потерял на донецком направлении до 420 военнослужащих. Также ВСУ лишились пяти бронированных машин, четырех американских БМП Bradley, шести автомобилей, САУ «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и гаубицы Д-30.

Также уссурийские десантники выбили ВСУ из очередного опорного пункта на донецком направлении. Десантники нашли укрепления украинской армии вблизи населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка.