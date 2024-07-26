Первого спортсмена с допингом нашли на парижской Олимпиаде
У борца-олимпийца из Ирака в крови нашли стероидные вещества
У дзюдоиста-олимпийца из Ирака Саджада Ганима Сехена в крови нашли запрещенные стероидные вещества, пишет Life.
По данным Международного агентства допинг-тестирования, в организме спортсмена были обнаружены остатки запрещённых веществ метандиенон и болденон.
Спортсмен уже отстранен от соревнований.
Иракский дзюдоист в понедельник, 30 июля, должен был выйти на маты против Шарофиддина Балтабаева из Узбекистана.
Ранее бывшая российская спортсменка Елена Куличенко с аккаунтом во «взрослой» сети пронесла флаг сборной Кипра на открытии Олимпиады.