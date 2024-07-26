Первого спортсмена с допингом нашли на парижской Олимпиаде

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У борца-олимпийца из Ирака в крови нашли стероидные вещества

У дзюдоиста-олимпийца из Ирака Саджада Ганима Сехена в крови нашли запрещенные стероидные вещества, пишет Life .

По данным Международного агентства допинг-тестирования, в организме спортсмена были обнаружены остатки запрещённых веществ метандиенон и болденон.

Спортсмен уже отстранен от соревнований.

Иракский дзюдоист в понедельник, 30 июля, должен был выйти на маты против Шарофиддина Балтабаева из Узбекистана.

Ранее бывшая российская спортсменка Елена Куличенко с аккаунтом во «взрослой» сети пронесла флаг сборной Кипра на открытии Олимпиады.