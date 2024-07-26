Россиян предостерегли от сочетания винограда с другими продуктами

Диетолог: виноград и кисломолочные продукты могут вызвать сбои в работе ЖКТ

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, чем опасно сочетание винограда с другими продуктами. По ее словам, критическое сочетание — это виноград и кисломолочные продукты. Такой микс способен вызвать сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

Среди людей распространено мнение, что виноград нельзя сочетать с огурцами или дыней, однако диетолог считает, что опасность подобного микса очень сильно преувеличена. Данный стереотип появился из-за моды на раздельное питание.

По словам Белоусовой, критическим сочетанием является смесь винограда и молочных, кисломолочных продуктов. Оно способно вызвать сбои в работе ЖКТ и диарею, предупредила врач. Это обусловлено тем, что виноград содержит большое количество сахаров и клетчатки, а «молочка» плохо сочетается с большинством фруктов.

Однако с виноградом можно сочетать сыр, несмотря на то, что это тоже молочный продукт.

«С сыром — это классика, французский десерт: виноград, сыр, орехи. Это все можно сочетать. На Кавказе сулугуни и виноград всегда едят вместе», — подчеркнула врач в эфире радио Sputnik.