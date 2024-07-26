Криминалист рассказал, кого накажут за съедение выдры в шоу «Последний герой»

В телешоу «Последний герой» на канале ТВ-3 показали, как участники убили и съели выдру, после чего Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку случившегося. На этот счет криминалист и адвокат Николай Семенов заявил, что за убийство зверька ответственны именно участники программы, а не сама площадка, сообщает «Вечерняя Москва».

В РФ существует закон, разрешающий охоту на выдр, но делать это можно только в период с осени до весны — летняя охота запрещена. Кроме того, один из берегов озера Телецкое, где проходили съемки, находится на территории Алтайского заповедника, где охота и рыболовство подлежат строжайшим запретам.

Криминалист, адвокат и бывший следователь по особо важным делам Николай Семенов считает, что ответственность за незаконную охоту должна ложиться не на организаторов мероприятия, которые фиксировали события на камеру и не вмешивались в ситуацию, а на участников, которые убили и съели зверька.

«Организаторы не выдают какие-то незаконные лицензии на убийства. Да, они использовали этот момент, но почему они будут отвечать? Они не охотоведы, не лесники, они не обязаны вмешиваться», — считает экс-следователь.

С тем же мнением выступил и адвокат Виталий Ульяненко.

«Будут отвечать те физические лица, которые непосредственно участвовали в поимке и убийстве», — заключил юрист.