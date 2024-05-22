Минобороны: ПВО сбила 2 беспилотника и 4 ракеты над Белгородской областью
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Около 11:30 были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки в Белгородской области c применением БПЛА самолетного типа и противорадиолокационных ракет.
Сведений о пострадавших нет.
Ранее ВС РФ с помощью сил противовоздушной обороны удалось ликвидировать 6 снарядов РСЗО «Град».