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Минобороны: ПВО сбила 2 беспилотника и 4 ракеты над Белгородской областью

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Около 11:30 были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки в Белгородской области c применением БПЛА самолетного типа и противорадиолокационных ракет.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее ВС РФ с помощью сил противовоздушной обороны удалось ликвидировать 6 снарядов РСЗО «Град».