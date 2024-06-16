Президент Кубы Диас-Канель побывал на военных кораблях ВМФ РФ

Кубинский президент Мигель Диас-Канель отметил, что посетил фрегат «Адмирал Горшков» и побывал на палубе подлодки «Казань» Северного флота ВМФ РФ, сообщает News.ru .

Данные корабли сегодня пришвартованы в порту Гаваны. Они находятся на Кубе с официальным визитом.

Как уточнил Диас-Канель, вечер на военных кораблях РФ у него был впечатляющим и приятным, несмотря на идущий дождь.

«Добро пожаловать, друзья из России», — добавил глава государства.

15 июня жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра. Они наблюдали за российским кораблями, фотографировались на их фоне.