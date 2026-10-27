Врачи проверили кожу 94 сотрудников предприятия в Подмосковье

Сотрудники телекоммуникационного предприятия Подмосковья в октябре прошли обследование кожи на рабочем месте. У двух человек выявили образования с подозрением на злокачественный процесс, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи Щелковского филиала МОККВД за три выезда осмотрели с помощью дерматоскопа 94 сотрудников телекоммуникационного предприятия Подмосковья. Двум из них требуется дальнейшая диагностика из-за подозрения на злокачественные образования кожи.

Руководство предприятия обратилось в диспансер после августовской акции по раннему выявлению рака кожи, которая вызвала большой интерес у жителей региона. Выездные профилактические осмотры для коллектива организовали в октябре.

«Такие инициативы позволяют уделить внимание здоровью без необходимости посещать медицинское учреждение. А главное — помогают своевременно выявлять подозрительные изменения кожи, когда ранняя диагностика может сыграть решающую роль в дальнейшем лечении», — прокомментировал заместитель главного врача МОККВД по амбулаторно-поликлинической работе Дмитрий Прокопьев.

В некоторых филиалах МОККВД также проводят цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта. Система анализирует изображение и помогает врачу выявлять признаки, требующие дополнительной оценки.

Изменение размера, формы или цвета родинки, новое образование на коже, его травмирование, зуд или кровоточивость — поводы обратиться к дерматовенерологу. Записаться можно через портал «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.