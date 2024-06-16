Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за нелегкий труд и пожелал крепкого здоровья.

По его словам, в Подмосковье трудятся 113 тыс. медработников, среди которых врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и т. д.

«Ваша профессия — это призвание, требующее не только высочайшего мастерства, но и чуткого сердца, душевной теплоты и самоотверженности», — подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти региона хотят быть опорой для медиков, поэтому в области действуют спецмеры поддержки. Так, есть премия «Подмосковная медсестра/медбрат», программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер», а еще компенсация аренды жилья.

Как уточнил губернатор, в Московской области продолжат совершенствовать меры поддержки, чтобы медработники могли спокойно заниматься любимым делом.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня в РФ и еще ряде стран. Профессия врача является одной из самых старейших в мире.