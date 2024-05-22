Минобороны: 6 снарядов РСЗО «Град» ликвидированы над Белгородской областью
Фото - © РСЗО «Град» ВСУ/Wikipedia.org
Над Белгородской областью утром в среду уничтожили шесть снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает пресс-служба российского министерства обороны.
Инцидент произошел в районе 06:30. Снаряды сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
Таким образом ВС РФ пресекли попытку украинской армии совершить террористическую атаку по объектам в стране.
Ранее пресс-служба Минобороны заявила о ликвидации четырех беспилотников противника за ночь в Белгородской и Калужской областях.