сегодня в 07:34

4 украинских дрона уничтожили в Белгородской и Калужской областях

Минувшей ночью были ликвидированы четыре беспилотника ВСУ самолетного типа в Белгородской и Калужской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их сбили с помощью дежурных систем ПВО. Три дрона уничтожили над территорией Белгородской области, еще один — над Калужской областью.

Так, российские войска пресекли попытку Украины совершить террористические атаки в стране.

Ранее о сбитом украинском дроне заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры в данном инциденте нет.