Шапша: украинский беспилотник сбит в Калужской области

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Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram .

«По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации дрона над Белгородской областью.

Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что женщина за рулем автомобиля пострадала в результате атаки БПЛА-камикадзе.