Шапша: украинский беспилотник сбит в Калужской области
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — сказано в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило о ликвидации дрона над Белгородской областью.
Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что женщина за рулем автомобиля пострадала в результате атаки БПЛА-камикадзе.