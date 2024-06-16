Фестиваль «Времена и эпохи» познакомит гостей с эпохой Московского царства

На площадке фестиваля «Времена и эпохи» в парке «50-летия Октября» реконструкторы «воссоздали» эпоху Московского царства и освоения новых территорий. Там также покажут генеральное сражение за новые территории страны, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В парке рассказывают об эпохе Московского царства, которая относится к XVII веку — периоду бурного расширения государства. В то время были открыты территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, шло расширение на Запад, вернув исконные русские земли.

Территорию парка поделили на тематические зоны: Московское царство, Сибирь, Литва. Между ними проходит пограничье, стоят лагеря несущих службу московских рейтар и поместной конницы, турецкое посольство. В центре расположилось поле боя, где можно увидеть эпизоды сражения в рамках русско-польской войны 1654–1667 года.

Также гости могут осмотреть терем воеводы, конюшни и выставку, поучаствовать в ремесленных мастер-классах.

Различные активности проходят на площадке каждый час, начиная с 12:00. Сначала проведут общую тренировку бойцов, вооруженных макетами огнестрельного оружия. Затем пройдут показательные выступления конницы, мушкетерский конкурс и другие. А генеральное сражение начнется в 18:00.

В воссоздании данной эпохи в парке участвуют свыше 250 человек. Особенностью данной площадки стало участие в реконструкциях большого числа всадников.