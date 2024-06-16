Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на РФ в конфликте с Украиной

Финский президент Александр Стубб призвал китайские власти повлиять на РФ для завершения украинского конфликта, сообщает «Российская газета» .

Об этом Стубб заявил в ходе саммита по Украине, который проходит в Швейцарии.

Он считает, что Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта.

«Я настоятельно призываю Китай повлиять на президента России Владимира Путина», — подчеркнул финский президент.

Ранее он отметил, что Россия (тогда СССР) вторглась на территорию Финляндии в годы Второй мировой войны. Из-за этого страна потеряла 10% территории.