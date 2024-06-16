Президент Финляндии обвинил РФ во вторжении во время Второй мировой войны

Финский лидер Александр Стубб в ходе выступления на саммите по Украине в Швейцарии рассказал, что Россия (которая была еще СССР) напала на страну во время Второй мировой войны, сообщает «Царьград» .

«Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории», — сказал Стубб.

По его словам, страна также потеряла землю, где родились бабушка и дедушка будущего президента, его отец.

Он добавил, что данные действия РФ привели к тому, что на сегодняшний день у стран общая граница длиной 1,3 тыс. км. Еще он напомнил, что между государствами было порядка 30 войн.