Минобороны показало бегство ВСУ из Любимовки Курской области

сегодня в 19:11

Украинские военнослужащие осознали возможность окружения российским бойцами из группировки войск «Север». После этого они решили сбежать из Любимовки к границе с Украиной.

Убегающих украинских боевиков атаковали российские fpv-дроны. С беспилотников на них сбросили боеприпасы.

В результате несколько десятков военнослужащих ВСУ были ликвидированы. Их поражение также зафиксировали дроны.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли в кольцо до 500 солдат ВСУ в Любимовке под Курском. Украинские боевики потеряли почти все танки и безуспешно пытались прорвать окружение.