Минобороны показало бегство ВСУ из Любимовки Курской области
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Боевики ВСУ сбежали из населенного пункта Любимовка Курской области. Минобороны РФ показала кадры бегства противника.
Украинские военнослужащие осознали возможность окружения российским бойцами из группировки войск «Север». После этого они решили сбежать из Любимовки к границе с Украиной.
Убегающих украинских боевиков атаковали российские fpv-дроны. С беспилотников на них сбросили боеприпасы.
В результате несколько десятков военнослужащих ВСУ были ликвидированы. Их поражение также зафиксировали дроны.
Ранее стало известно, что ВС РФ взяли в кольцо до 500 солдат ВСУ в Любимовке под Курском. Украинские боевики потеряли почти все танки и безуспешно пытались прорвать окружение.