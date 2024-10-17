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ВС РФ взяли в кольцо до 500 солдат ВСУ в Любимовке под Курском

Российские войска взяли в окружение до 500 военнослужащих ВСУ в Любимовке Курской области, сообщает SHOT .

Украинские силы потеряли практически все танки. Сейчас они не могут выйти из окружения. ВС РФ также сорвали ротацию подразделений противника благодаря подрыву мостов.

Сейчас ВСУ пытаются прорваться сквозь окружение. Однако их попытки провальные, так как заканчиваются потерями бронетехники.

Кроме того, успех ВС РФ на данном направлении обеспечивают в том числе российские разведчики.

Ранее ВС РФ освободила деревню Викторовка в Курской области. Это последний восточный населенный пункт, который держали украинские военные.