Российская армия освободила деревню Викторовка в Курской области — это последний восточный населенный пункт, который держали попавшие в котел бойцы ВСУ. Вскоре почти 2 тысячи боевиков могут попасть в полное окружение в районе Погребков и Любимовки, сообщает Mash .

Российские военные в Курской области практически достигли юго-восточных рубежей города Суджа — крупного районного центра. Бои против сил вторжения завязались в Махновке, откуда остается менее 2 километров до окраин Суджи.

Украинские войска предпринимают активные попытки по спасению своих сослуживцев из котла, нападая со стороны Малой Локни и Лебедевки. За сутки армия вторжения устроила не менее 9 атак на этом участке. Боевики ВСУ идут на подмогу к сослуживцами, попавшим в котел, группами численностью 100 человек.

Суммарно за сутки российские войска прошли вперед на 7 километров.