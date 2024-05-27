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Минобороны: два украинских дрона ликвидировали в Белгородской области

Утром в понедельник в Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Инцидент случился в районе 08:45. Беспилотники уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Так была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Кроме того, минувшей ночью 12 украинских дронов сбили с помощью ПВО в четырех субъектах страны.