Минобороны: 32 снаряда от РСЗО Vampire сбили над Белгородской областью за ночь Происшествия сегодня в 08:29

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили в небе над Белгородской областью 32 снаряда, выпущенных украинской стороной из РСЗО Vampire, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Система ПВО также уничтожила 3 реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и 3 дрона. Таким образом российским военным удалось пресечь очередную атаку ВСУ по объектам на территории РФ. Ранее стало известно, что в Харьковской области ВСУ обстреляли из танка своих же пограничников, которых бросило командование.