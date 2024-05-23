По сдавшимся в плен украинским пограничникам ВСУ били из танка

По позициям брошенных командованием украинским пограничникам ВСУ били из танка, сообщил один из сдавшихся в плен военнослужащий, пишет ТАСС .

Сначала военнослужащих 4-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины заставляли рыть окопы, рассказал украинский пограничник Александр Ильницкий.

Он был взят в плен российскими военными у села Красное в Харьковской области.

По словам Ильницкого, его подразделение было окружено. ВСУ открыли по нему огонь на поражение.

«Они нас оставили, по нам пытались попасть из танка. Ударили возле блиндажа, но по нам так ни разу не попали, а потом вообще перестали по рации выходить и отвечать», — отметил пленный ВСУ.