Минюст Украины заявил о крупнейшей за последнее время кибератаке

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на госреестры страны. Их восстановление может занять более двух недель, сообщает РИА Новости .

Стефанишина отметила, что из-за целенаправленной атаки работа единых и госреестров приостановлена. По ее словам, в первую очередь будут восстановлены госреестры актов гражданского состояния, единый реестр юрлиц и физлиц, реестр прав на недвижимое имущество.

Перечисленные реестры восстановят примерно за пару недель. Сроки восстановления остальных Стефанишина не озвучила.

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