Хакеры взломали украинские телеканалы и показали сюжет о «золотой молодежи» Киева

Хакеры показали на украинском ТВ сюжет о «золотой молодежи» за границей

Неизвестная группировка хакеров взломала телевизионный пакет украинского оператора «Триолан» и вместо каналов транслировала сюжет о «золотой молодежи», которая во время вооруженного конфликта с Россией отдыхает за границей, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет местное издание «Страна.ua», на кадрах женский голос рассказывает о «элитной украинской молодежи», которая развлекается в Лондоне, Куршевеле и ночных клубах Киева. Также жителям Украины показали соотечественников, которые выдают себя за беженцев и разъезжают за границей на элитных иномарках.

Из материала следует, что пользователи «Триолана» потребовали немедленно отключить трансляцию, обвинив оператора в российской пропаганде. В свою очередь украинский оператор заявил о несанкционированном вмешательстве и пообещал оперативно восстановить телетрансляцию.

Ранее российские хакерские группировки получили доступ к базе данных пограничной службы Украины, в которой содержатся личные сведения и информация о всех сотрудниках. Украинцы присылали полуголые снимки из ванной, гаража и огорода для будущих удостоверений.