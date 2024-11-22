Хакеры из РФ получили доступ к личным делам и данным пограничников Украины

Российские хакерские группировки KillMilk, Crok и Beregini получили доступ к базе данных пограничной службы Украины, в которой содержатся личные сведения и информация о всех сотрудниках. Речь идет об адресах, семье, фотографии с документов и др., сообщает Mash .

Отдельным блоком архива является раздел, посвященный мерам по борьбе с уклонением от исполнения воинских обязанностей граждан. В первую очередь были приняты меры по усилению дежурных групп на границах с Молдавией, Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей.

Затем перечислялись наиболее популярные для побега с Украины места, где требовалось установить колючую проволоку и минные заграждения.

При этом значительный объем взломанных данных составляют фотографии украинских пограничников и их семей. Примечательно, что сотрудники погранслужбы присылали полуголые снимки из ванной, а также гаража и огорода, чтобы специалисты «вырезали» их лица для будущих фото в кителе в служебных удостоверениях.