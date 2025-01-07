Снежная буря в Сша унесла жизни четверых человек

Как минимум четыре человека погибли во время снежной бури в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на NВС.

Два человека погибли в ДТП в Канзасе двое погибли, вылетев с трассы на внедорожнике. В Миссури мужчина получил смертельную травму во время уборки снега.

Житель Техаса замерз прямо на остановке общественного транспорта, указано в сообщении.

Более 300 тысяч потребителей остались без электричества из-за шторма, отменены более 2200 авиарейсов.

Ранее в Вашингтоне из-за непогоды ввели режим ЧС.