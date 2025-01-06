В Вашингтоне объявили режим ЧС

В столице США Вашингтоне власти ввели чрезвычайные меры из-за снежной бури, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении.

Городские власти предписывают жителям убрать свои автомобили с улиц для беспрепятственного прохождения коммунальной техники и экстренных служб.

Буря накроет центральную и восточную части США. Там пройдут снегопады, дожди и сильные грозы.