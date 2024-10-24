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Минимум 35 человек пострадали из-за взрыва в школе Чили

Минимум 35 человек пострадали в результате взрыва «коктейля Молотова» в школе в Чили, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в в чилийской столице Сантьяго. Ученики изготавливали бутылки с зажигательной смесью в школьном туалете для участия в протестах. Во время изготовления одна из них взорвалась.

По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее мужчина предпринял попытку пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в здание УМВД по Смоленской области. В результате происшествия пострадали 3 человека.