Мужчина пытался пронести взрывное устройство в здание УМВД по Смоленской области

Мужчина предпринял попытку пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в здание УМВД по Смоленской области. В результате происшествия пострадали 3 человека, сообщает Mash .

ЧП произошло в среду на улице Дзержинского в Смоленске. Мужчина попытался пронести СВУ в здание УМВД по региону под видом папки с документами. При задержании произошел взрыв, в результате которого пострадали двое полицейских и злоумышленник.

Задержанным оказался 30-летний житель Тверской области. Спецслужбы приняли решение осмотреть автомобиль мужчины, который был припаркован у здания. Правоохранители оцепили территорию вокруг автомобиля Citroen и приступили к осмотру.

На место были вызваны саперы и кинологи, так как в машине были обнаружены подозрительные предметы. Специалисты исследовали предмет и взорвали на месте.

Предположительно, случившееся может оказаться учениями силовых структур, однако в региональном МВД ситуацию не комментируют.