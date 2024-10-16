Мина «Колокольчик» взорвалась в руках жителя Шебекина. Он в больнице

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Житель Шебекина пострадал при взрыве мины «Колокольчик» в руках

Житель Шебекина увидел на полу предмет в виде колокольчика. Он поднял его и попытался отбросить, но произошел взрыв — это была мина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Осколками мужчине посекло ухо, руку и лицо. Его отвезли в областную клиническую больницу. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Гладков порекомендовал жителям Белгородской области звонить в 112 и сообщать о взрывоопасных предметах. Саперы Минобороны РФ вывозят и ликвидируют взрывчатку круглосуточно.

Ранее ВСУ в Белгородской области ударили по рейсовому автобусу. Пострадали четыре взрослых и четыре ребенка.