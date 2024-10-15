Под Белгородом ВСУ атаковали рейсовый автобус, пострадали 4 взрослых, 4 ребенка

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Сразу восемь человек получили травмы различной степени тяжести из-за атаки ВСУ рейсового автобуса при повороте в поселок Октябрьский, среди пострадавших четверо несовершеннолетних, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Двух пострадавших женщин осмотрели, оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Двух мужчин госпитализировали в белгородскую больницу № 2. Они получили разные осколочные ранения. Всех пострадавших детей увезли в детскую областную клиническую больницу.

«У 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени», — рассказал Гладков.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим людям. Они делают всё возможное, чтобы пациенты как можно скорее оказались дома.

В результате атаки у рейсового автобуса вылетели стекла, а также повредился кузов.