Мигранты в Щелкове пили спиртное у детсада, а потом набросились на жителя

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В Telegram-каналах публиковалась информация о правонарушениях, совершенных мигрантами в городе Щелково Московской области. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента и доложить о ее результатах, сообщает Информационный центр Следственного комитета РФ.

Мигранты днем распивали алкоголь неподалеку от детского сада, тем самым нарушали закон. После того, как местный житель сделал нарушителям замечание, они начали вести себя агрессивно.

Ход проверки инцидента контролируют в центральном аппарате Следственного комитета. О ее итогах глава ГСУ СК РФ по Московской области Ярослав Яковлев должен отчитаться председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее в Следственном комитете предложили улучшить миграционное законодательство России. Согласно инициативе, иностранных специалистов хотят заменять квалифицированными жителями РФ.